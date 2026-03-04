Центр «Патриот» о новых ролях в «Зарнице 2.0»: «Современный бой невозможен без связи»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», полковник Дмитрий Литвинов в ходе пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» отметил, что обновление игры три года назад стало важным этапом ее развития.

«Очень здорово, что три года назад появилась „Зарница 2.0“, что она стала более современной, более методичной, динамичной, массовой, интересной для ребят. Понимая ее значимость, мы не могли остаться в стороне», – сказал он.

По словам Литвинова, центр «Патриот», располагая необходимой учебно-материальной базой и судейским корпусом, в том числе при участии бойцов – участников специальной военной операции, подключился к реализации проекта. Работа велась в части разработки методических материалов, формирования судейского состава, а также проведения региональных этапов.

«На мой взгляд, самое важное в этом году – при поддержке Тимура Джавдетовича (Сулейманова – прим. Т-и) мы провели методические занятия, семинар – школу судей для организаторов военно-спортивной игры „Зарница“. Судьи вместе с организаторами сами поэтапно прошли все испытания, чтобы понимать, как правильно оценивать, как выстраивать работу, чтобы по всей республике был единый системный подход», – подчеркнул он.

Литвинов отметил, что проведение игры невозможно без системной поддержки со стороны профильных структур. В организации участвуют движение «Юнармия», министерства по делам молодежи и образования республики, центр «Воин», центр «Патриот». «Мы ощущаем значимую поддержку Республики Татарстан», – добавил он.

В 2026 году отборочные этапы уже стартовали 23 февраля и продлятся до 31 марта. В каждой команде – десять участников, в том числе две девушки, а также наставники.

Как пояснил Литвинов, участники распределяют роли и отрабатывают как командные задачи, так и индивидуальные функции. Командир отвечает за руководство, наводчик – за точность и эффективность огня, медик – за оказание первой помощи, тактический инженер – за элементы военного тактического тренинга. Инженер-сапер занимается управлением наземными дронами, разминированием и работой с имитаторами. Оператор БПЛА отвечает за беспилотные летательные аппараты, специалист связи – за организацию современной коммуникации.

«Современный бой невозможен без качественной связи», – подчеркнул он.

По его словам, всероссийский этап по масштабу сопоставим с батальонными тактическими учениями: используется техника, средства имитации, беспилотные летательные аппараты, элементы авиационной поддержки – при этом без боевой составляющей.

Игра проводится в трех возрастных категориях. Для младших предусмотрены основы строевой подготовки, первая помощь, викторины по истории Отечества, спортивные и маршрутные игры с военным уклоном. В средней и старшей группах добавляются тактические игры на местности и индивидуальные состязания в соответствии с ролями в команде.

«Если в первый год игра шла тяжело, во второй мы увидели возросший интерес и понимание ее значимости. Думаю, третий год проведения „Зарницы 2.0“ пройдет еще более качественно», – заключил Литвинов.