Центр общественного наблюдения РТ получил высокую оценку иностранных экспертов

Фото: Салават Камалетдинов

Работа Центра общественного наблюдения за ходом выборов в Татарстане получила высокую оценку делегации ЦИК Казахстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сегодня заместитель председателя Общественной палаты РТ, руководитель координационного совета Общественной палаты РТ по контролю за выборами, руководитель Центра общественного наблюдения Мунир Гафиятуллин.

«Общественный центр создан в целях наблюдения за тем, что происходит на избирательных участках. Более 1000 участков находятся под видеонаблюдением. Все они проецируются по очереди на экран. Проект финансируется федеральным центром и впервые реализуется на выборах. Побывавшая у нас делегация ЦИК Казахстана высоко оценила это новшество. Здесь за ходом выборов следят представители политических партий, общественники, жители республики. По мониторам никаких нарушений пока мы не заметили», — объяснил он.

Работа Центра общественного наблюдения за ходом выборов в республике организована впервые. Он создан в Казани, на базе ИТ-парка. Здесь ведётся круглосуточное видеонаблюдение. Любой гражданин, изъявивший желание, может понаблюдать за ходом выборов.

«В общей сложности на 1100 участковых избирательных участках находятся по две камеры на каждом. На участках, где избирателей меньше 1000 человек, установлены видеорегистраторы. В режиме онлайн мы можем наблюдать 48 избирательных участков, через каждые 14–15 секунд изображение на экране меняется», — отметил председатель комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю Артур Мустаев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Вчера в Центр общественного наблюдения поступило около 30 обращений, ни одно замечание не подтвердилось. Сегодня поступило еще 20 обращений, все они проверяются.

«Что такое нарушение? Приведу пример: человек с фотоаппаратом пришел на УИК и требует показать ему список зарегистрировавшихся избирателей, которые сегодня получили бюллетени. А это ведь разглашение персональных данных. И вот он начинает на весь участок шуметь — почему ему не показали этот список», — описал свое видение стандартного нарушения Гафиятуллин.

За вчерашний день посетителями центра стали около 80 человек, сегодня здесь побывали еще более 70 человек. Чтобы посетить центр, необходимо за 12 часов до визита написать соответствующее заявление в Общественную палату РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что представители Казахстана оценили работу Центра общественного наблюдения в Казани.