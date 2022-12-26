Центр общественного контроля в сфере ЖКХ объяснил причины роста тарифов в декабре

Причины роста тарифов за жилищно-коммунальные услуги в декабре, которые жители Татарстана увидят в январских платежках, объяснил на пресс-конференции в «Татар-информе» исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов. Он упомянул необходимость обеспечивать работу инфраструктуры и ее развитие.

«В январе жители получат платежки за декабрь. Мы просим, чтобы правильно было доведено, зачем это нужно, со стороны управляющих компаний. Летом 2023 года повышения платы не будет, будет повышение только в 2024 году. Это сделано, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры коммунального хозяйства», — сказал спикер.

Романов также назвал еще одну существенную проблему — значительный износ сетей. «Все мы знаем, что износ сетей водоотведения на сегодня есть в Казани», — напомнил он.

Дмитрий Романов заметил, что семьи с низкими доходами могут воспользоваться субсидиями.

«Если расходы на оплату ЖКУ составляют выше 20% совокупного дохода семьи, нужно обратиться в органы социальной защиты», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что очередная индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет 1 декабря 2022 года. Ее отличием от предыдущих станет то, что в следующий раз тарифы изменятся лишь в июле 2024 года, сохраняясь на одном уровне в течение более полутора лет.