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Центр «Мой бизнес» поможет мастерам Татарстана с продвижением их товаров
Центр «Мой бизнес» запускает акцию для продавцов товаров ручной работы, мастеров и ремесленников. До 30 июня они смогут бесплатно поднять свои товарные позиции в «топ» на маркетплейсе «Ярмарка Мастеров — Livemaster». Об этом передает Минэкономики РТ.
«Данная акция рассчитана на тех, кто создает товары своими руками. Участие в акции поможет им дополнительно простимулировать продажи и узнаваемость товара, а для части станет точкой знакомства с государственными мерами поддержки НХП в центрах „Мой бизнес“», — сказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Самозанятые получат возможность повышения товара в топ на платформе «Ярмарка мастеров» на 7 дней, ИП и юрлица — на 30 дней.
Для участия необходимо подать заявку на цифровой платформе МСП.РФ, в разделе «Региональные меры поддержки».
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