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Экономика
17 августа 2022  19:12
Александр Хевронин

Центр «Мой бизнес» помог открыть бизнес 11 тыс. предпринимателям Татарстана

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Центр «Мой бизнес» за первые семь месяцев этого года помог открыть бизнес более 11 тыс. предпринимателей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики. 

В основном предпринимателям предоставляется финансовая и нефинансовая поддержка, услуги, способствующие продвижению и развитию бизнеса. Им также оказываются консультации по всем вопросам предпринимательской деятельности.

Предпринимателям и самозанятым Татарстана доступны специальные программы по выходу на крупнейшие маркетплейсы, обучение по развитию своего дела на электронных площадках и работе в рекламных кабинетах, участие в выставках, финансирование разработки бизнес-плана, бизнес-аудит предприятий и удвоение рекламного бюджета в российской социальной сети.

На сегодняшний день поддержку бизнесменам страны оказывают 84 региональных и свыше 300 муниципальных центров «Мой бизнес» по всей России. 

Центр «Мой бизнес» осуществляет деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Министерства экономики РФ. Нацпроекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#мой бизнес #Минэкономики РТ #нацпроекты
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