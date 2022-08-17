Центр «Мой бизнес» помог открыть бизнес 11 тыс. предпринимателям Татарстана
Центр «Мой бизнес» за первые семь месяцев этого года помог открыть бизнес более 11 тыс. предпринимателей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.
В основном предпринимателям предоставляется финансовая и нефинансовая поддержка, услуги, способствующие продвижению и развитию бизнеса. Им также оказываются консультации по всем вопросам предпринимательской деятельности.
Предпринимателям и самозанятым Татарстана доступны специальные программы по выходу на крупнейшие маркетплейсы, обучение по развитию своего дела на электронных площадках и работе в рекламных кабинетах, участие в выставках, финансирование разработки бизнес-плана, бизнес-аудит предприятий и удвоение рекламного бюджета в российской социальной сети.
На сегодняшний день поддержку бизнесменам страны оказывают 84 региональных и свыше 300 муниципальных центров «Мой бизнес» по всей России.
Центр «Мой бизнес» осуществляет деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Министерства экономики РФ. Нацпроекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.