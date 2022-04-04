Басурин: Центр Мариуполя почти полностью перешел под контроль ДНР

Военным силам ДНР в ходе зачистки Мариуполя практически удалось взять под контроль центр города, заявил представитель Народной милиции Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24». Об этом сообщает РИА Новости.

«В Мариуполе идет все-таки зачистка города, почти уже контролируем центральную часть города, это один из районов, которые нам оказывали сопротивление, остаются промзона и порт», — сказал он.

Басурин отметил, что в районе Старомарьинки продолжаются бои, ДНР контролирует порядка 40% населенных пунктов. Также есть некоторое продвижение между Донецком и Горловкой, однако на этих территориях оказывается жесткое противодействие.

По словам представителя Народной милиции, за сутки из-за обстрелов украинских военных пострадал 21 мирный житель, среди них один ребенок, но впервые за долгое время республику ДНР не обстреливали из «Градов».

Басурин подчеркнул, что ВСУ не контролируют Мариуполь, но могут перемещаться по подземным ходам и оказывать сопротивление в единичных случаях.

Напомним, утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.