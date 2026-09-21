Центр «Лето» объявил о старте продаж путевок в лагеря на осенние каникулы

Осенью в детских оздоровительных лагерях отдохнут более 30 тысяч детей из Татарстана. Об этом сообщила сегодня директор республиканского центра «Лето» Нина Шимина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Республиканский центр «Лето» работает круглый год. Когда у нас нет детских смен, в республиканских лагерях проводятся молодежные смены. Инфраструктура республики не простаивает. В лагере «Чайка» был организован лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья, скоро будет смена для детей с синдромом Дауна, детей с РАС – это те ребята, которые получают бесплатные путевки. В межсезонье они также имеют возможность провести свободное время в лучших лагерях республики», – сообщила она.

Сегодня – 21 сентября – официальный старт продаж путевок в лагеря на осенние смены, сообщила Шимина. Республиканские центры «Лето», «Костер» и республиканский центр «Сэлэт» выставили на продажу государственные путевки, которые будут реализованы с конца октября. В связи с тем, что в школах в разное время проходят каникулы, смены будут организованы в разное время.