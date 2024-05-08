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Новости Татарстана и Казани
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Центр Казани будет на несколько дней перекрыт в связи с празднованием Дня Победы
В период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в столице Татарстана будет временно ограничено движение.
с 16.30 8 мая до 08.00 до 10 мая будет ограничено движение транспортных средств по улицам:
пл.Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);
- ул.Кремлевская набережная;
- ул.Декабристов (от пл.Тысячелетия до ул.С.Хакима);
- ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до пл.Тысячелетия);
- ул.Ташаяк (от ул.Московская до пл.Тысячелетия);
- ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
- ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
- проезд между цирком и Центральным стадионом
- ул.К. Наджми;
- ул.М. Джалиля
с 18.00 8 мая до 03.00 до 10 мая будет ограничено движение транспортных средств по улицам:
- ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Чуйкова);
- ул. Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул. Короленко);
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