Центр Казани будет на несколько дней перекрыт в связи с празднованием Дня Победы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в столице Татарстана будет временно ограничено движение.

с 16.30 8 мая до 08.00 до 10 мая будет ограничено движение транспортных средств по улицам:

пл.Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);

ул.Кремлевская набережная;

ул.Декабристов (от пл.Тысячелетия до ул.С.Хакима);

ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до пл.Тысячелетия);

ул.Ташаяк (от ул.Московская до пл.Тысячелетия);

ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);

ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);

проезд между цирком и Центральным стадионом

ул.К. Наджми;

ул.М. Джалиля

с 18.00 8 мая до 03.00 до 10 мая будет ограничено движение транспортных средств по улицам: