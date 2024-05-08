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Происшествия 8 мая 2024 11:44

Центр Казани будет на несколько дней перекрыт в связи с празднованием Дня Победы

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Центр Казани будет на несколько дней перекрыт в связи с празднованием Дня Победы
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в столице Татарстана будет временно ограничено движение.

с 16.30 8 мая до 08.00 до 10 мая будет ограничено движение транспортных средств по улицам:
пл.Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);

  • ул.Кремлевская набережная;
  • ул.Декабристов (от пл.Тысячелетия до ул.С.Хакима);
  • ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до пл.Тысячелетия);
  • ул.Ташаяк (от ул.Московская до пл.Тысячелетия);
  • ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
  • ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
  • проезд между цирком и Центральным стадионом
  • ул.К. Наджми;
  • ул.М. Джалиля

с 18.00 8 мая до 03.00 до 10 мая будет ограничено движение транспортных средств по улицам:

  • ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Чуйкова);
  • ул. Волгоградская (от ул.Бондаренко до ул. Короленко);
#ограничение движения
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