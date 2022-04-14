Центр информационных технологий Татарстана разработал платформу для видеоконференций

Центр информационных технологий Татарстана разработал платформу Izum по предоставлению видео-конференц-связи. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ЦИТ РТ Денис Улесов на выставке, организованной к заседанию Координационного совета по защите информации при полномочном представителе Президента России в ПФО.

«ЦИТ как ответственный орган, как компания, обеспечивающая работу органов власти в Татарстане, решил сделать свою собственную разработку, которую мы поместили в наш защищенный контур – в центр обработки данных, находящийся под нашим постоянным присмотром», – рассказал Улесов.

Он уточнил, что был использован открытый код для ВКС, на базе которого была написана собственная система видео-конференц-связи. «Получили на нее сертификат и провели на этой системе Игры стран СНГ в сентябре прошлого года. Они проходили в Казани, и мы провели тестирование. До 200 человек подключалось одновременно», – отметил спикер.

По словам Улесова, сейчас эту программу по предоставлению видеоконференций использует Кабинет Министров Татарстана. При этом платформой заинтересовались и другие регионы России. «Регулярно демонстрируем соседним регионам. Если они захотят, мы готовы продать нашу разработку и установить у них. Сейчас интерес есть у шести регионов», – подчеркнул он.

Гендиректор ЦИТ заметил, что государственным органам в середине прошлого года была дана рекомендация о запрете использования иностранных систем видео-конференц-связи для предотвращения утечки информации. «Чтобы иностранные спецслужбы не могли подключаться к видеоконференциям и получать информацию об обсуждаемых вопросах, соответственно, необходимо использовать отечественную разработку», – заключил он.