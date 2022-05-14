Центр импортозамещения РТ заключил контракты на 7,4 млрд рублей за два месяца санкций

Созданный в Татарстане Центр импортозамещения за первые два месяца работы заключил контракты на приобретение импортозамещающей продукции из России и дружественных стран на сумму около 7,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Благодаря Центру импортозамещения, татарстанские предприятия успешно находят замену иностранным поставщикам. Ресурсом могут воспользоваться как представители малого бизнеса, так и крупные предприятия.

На площадке собраны как покупатели, так и производители импортозамещаемой продукции из России и дружественных стран. Здесь представлен перечень импортной продукции, ранее закупавшейся в недружественных странах, а это более 109,9 тыс. наименований продукции. На сегодняшний день каталог продукции импортозамещения содержит информацию по 116,9 тыс. товарным позициям российского производства и производства дружественных стран.

Так, «Служба технического надзора Зеленодольского муниципального района» ранее закупавшая офисные кресла из Кореи, теперь приобретает их в Уфе, а Бугульминская районная больница ранее закупала глюкометр в Германии. Сейчас она получает продукцию в компании «Элта» Зеленограда. «Альметьевское транспортное управление» ранее закупало строительные пылесосы Karcher в Германии, теперь приобретает аналог из Китая.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов отметил, что одним из инструментов оказания содействия в импортозамещении является Республиканский маркетинговый центр. По его словам, предприятиям необходимо активнее вносить предложения по импортозамещающей продукции в каталог на ресурсах РМЦ.

Ранее в Правительстве России был составлен список недружественных государств, объявивших санкции в отношении России в связи с началом военной спецоперации на Украине. В перечень вошли более 40 стран, включая государства Евросоюза, а также США, Канаду, Австралию и Японию.