Центр им. Гамалеи начинает клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

Центр им. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям вакцины от Covid-19 в виде спрея для носа. Об этом в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1» сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

Он напомнил, что 24 ноября Президент России Владимир Путин ревакцинировался таким способом.

«Сказал, что он будет первым испытуемым. В ходе исследований, которые сейчас действительно начинаются в институте Гамалеи по испытанию интраназальной формы вакцины "Спутник V"», — отметил Гинцбург.

По его словам, после назальной вакцины от коронавируса человек перестает быть разносчиком инфекции. На слизистой оболочке у привитых образуются так называемые секреторные антитела.

«Эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха», — объяснил директор центра.

Он рассказал, как делается назальная вакцина: используется шприц, на который вместо иголки надевается специальная насадка. Внутри нее находится фильтр с очень маленькими отверстиями. «И когда эта насадочка вставляется в ноздрю, потом пациент сам, или с помощью медсестры нажимает резко на шприц и вдыхает тот аэрозоль, который образуется», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.