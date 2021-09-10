Центр Гамалеи рассказал об эффективности «Спутника V» против штаммов Covid-19

«Спутник V» способен защитить человека от всех известных штаммов коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург.

Специалист объяснил, что пока нельзя с уверенностью сказать, придется ли менять препарат при возникновении новых мутаций вируса, так как невозможно предсказать, каким будет дальнейшее взаимодействие «Спутника V» с другими вариантами SARS-CoV-2.

«Во всяком случае мы ее создавали таким образом, чтобы она защищала от очень широкого количества штаммов», — подчеркнул он.

По словам Гинцбурга, сейчас в России преобладает дельта-штамм коронавируса. Он в два раза заразнее обычного варианта, и при этом продолжает мутировать. Так, ВОЗ признала его, британский южноафриканский и бразильский штаммы «вызывающими озабоченность».

Напомним, во время прямой линии Президент России Владимир Путин рассказал, что сделал прививку «Спутником V». Глава государства много раз подчеркивал эффективность и действенность данного препарата.