Центр Гамалеи рассказал о новой вакцине от Covid-19

Новая вакцина от коронавирусной инфекции, содержащая вирусоподобные частицы, будет двухкомпонентной и сможет защитить человека от разных штаммов. При этом в препарате нет живого вируса, подчеркнул директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе „дельту“ и „омикрон“», — объяснил специалист.

Введение вакцины в два приема поможет размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.

По оценкам Гинцбурга, первая и вторая стадии клинических исследований займут три — три с половиной месяца, дальнейшие будут зависеть от уровня эффективности препарата.

«Генетического материала в вакцине не будет», — добавил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.