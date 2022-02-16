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Ру Тат
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Здоровье
16 февраля 2022  21:40

Центр Гамалеи рассказал о новой вакцине от Covid-19

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Новая вакцина от коронавирусной инфекции, содержащая вирусоподобные частицы, будет двухкомпонентной и сможет защитить человека от разных штаммов. При этом в препарате нет живого вируса, подчеркнул директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе „дельту“ и „омикрон“», — объяснил специалист.

Введение вакцины в два приема поможет размножить клетки памяти и повысить специфичность антител. 
По оценкам Гинцбурга, первая и вторая стадии клинических исследований займут три — три с половиной месяца, дальнейшие будут зависеть от уровня эффективности препарата.

«Генетического материала в вакцине не будет», — добавил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

#коронавирус #вакцина
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