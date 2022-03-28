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Здоровье
28 марта 2022  07:02

Центр Гамалеи: Препарат от Covid-19 «Гамковимаб» могут зарегистрировать уже в июне

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Препарат против коронавируса «Гамковимаб» может быть зарегистрирован уже в июне. Условием для этого являются успешная первая фаза исследований и допуск к регистрации. Об этом со ссылкой на директора центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает ТАСС.

«Вопрос в том, как будет временная регистрация получена, будет ли она получена на основании первой фазы, на основании того, что побочных эффектов нет, или по результатам второй фазы, где будет подтверждена эффективность, — объяснил специалист. — Надеюсь, что по результатам первой фазы — тогда это займет 2,5 месяца. В начале июня — июне тогда может быть регистрация».

Гинцбург уточнил, что первая фаза исследований с участием добровольцев стартует уже на этой неделе. Планируется, что препарат будет введен более чем сотне добровольцев.

Кроме того, уже ведется поиск возможной площадки для масштабирования производства, так как действующей недостаточно, чтобы охватить препаратом всю Россию. 

Препарат создан на основе моноклональных антител в центре им. Н.Ф. Гамалеи.

#коронавирус #клиническое исследование
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