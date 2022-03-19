Центр Гамалеи объяснил, как часто нужно прививаться назальной вакциной от Covid

Назальной вакциной от коронавируса нужно прививаться один раз в шесть месяцев. Об этом со ссылкой на директора центра им Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает ТАСС.

«Раз в шесть месяцев», — подчеркнул специалист.

Ранее с тало известно, что в пятницу разработчик подал документы на регистрацию препарата. Клинические испытания вакцины были одобрены в октябре 2021 года. За это время были привиты 104 добровольца, и ни у кого из них не обнаружено осложнений либо побочных реакций.