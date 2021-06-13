Центр Гамалеи не исключил возникновения московских штаммов Covid-19

В Москве могут появиться свои разновидности коронавируса Covid-19. Об этом заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал Президенту России Владимиру Путину.

«А главное, что в еще Москве могут быть свои „московские“ штаммы», — приводит слова ученого, сказанные во время вручения государственных премий в Московском Кремле, РИА Новости.

«Ну да. Вчера вот об этом мы как раз говорили», — отреагировал на предупреждение сотрудника разработавшего вакцину «Спутник V» научного учреждения глава государства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскритиковал врачей, рекомендующих переболеть коронавирусом.