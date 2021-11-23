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Ру Тат
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Здоровье
23 ноября 2021  08:16

Центр Гамалеи назвал сроки окончания пандемии Covid-19

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Пандемия коронавирусной инфекции закончится, когда иммунитет к Covid приобретут 70–75% людей. Такими данными поделился директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время», — рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для приближения такого момента необходимо увеличить темпы вакцинации в три-четыре раза.

#Коронавирус #пандемия #вакцинация
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