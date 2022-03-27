Центр Гамалеи начнет испытания поливалентной вакцины от Covid-19

Старт клинических испытаний поливалентной вакцины от коронавируса намечен на следующую неделю, рассказал директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат создан на основе сразу нескольких вариантов вируса.

«Клинические испытания, наверное, на следующей неделе начнутся. В составе будет три различных штамма — классический, „омикрон“ и „дельта“», — цитирует его ТАСС.

Как ранее объяснил замдиректора центра Денис Логунов, уханьский, или классический вариант, а также «дельта» защитят привитого от новых штаммов Covid-19, а часть на основе «омикрона» — от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из «омикрона».