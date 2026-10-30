Центр фигурного катания в Казани оснащают почти за 350 млн

Фото: соцсети Минспорта РТ

Из бюджета Татарстана направят еще 348,25 млн рублей на закупку оборудования и инвентаря для Центра фигурного катания, сообщается на портале госзакупок.

Соответствующий контракт был заключен 14 октября, а работы планируется завершить до 17 января 2028 года.

Согласно документации, 54,2 млн рублей пойдут на благоустройство территории, 22,6 млн — на наружные инженерные сети, 15,8 млн — на архитектурную подсветку здания и 10,1 млн — на пусконаладочные работы.

Кроме того, в смету включены компенсационная посадка деревьев (9,3 млн рублей), наружное освещение (2,8 млн) и другие расходы.

Наибольшая статья затрат обозначена как «прочие» — 160,4 млн рублей.

Ранее на строительство здания республиканского центра фигурного катания в Казани, где будет работать школа Алины Загитовой, было выделено 1,29 млрд рублей.

Центр официально открыли 27 августа, а 30 августа на его базе начала работу спортивная школа олимпийской чемпионки.