Центр фигурного катания в Казани будет сдан в День города и республики

В Казани продолжается строительство нового Центра фигурного катания. Внутри ледовой арены будут представлены музей с наградами олимпийской чемпионки Алины Загитовой и трибуны на 250 мест. Объект будет готов ко Дню города и республики. Об этом заявил мэр города Казани Ильсур Метшин. Накануне он ознакомился с ходом работ.

«Строительство Центра фигурного катания – это очередной шаг в нашей системной работе по поддержке детского и юношеского спорта. Этот объект уникален, так как фигурное катание требует особых условий: лед должен быть мягче, а температура в зале – комфортной.

В отличие от хоккеистов, которые играют на твердом льду в мороз, фигуристы нуждаются в особой атмосфере. Мы очень рады, что благодаря поддержке Раиса нашей республики этот ледовый дворец стал реальностью», - приводит слова Метшина пресс-служба города.

Также глава города Казани отметил, что проект полностью учитывает технические требования данного вида спорта. На объекте будут располагаться достаточное количество раздевалок, залов для хореографии и общей физической подготовки. Кроме того, в будущем Центре фигурного катания предусмотрены две зоны - спортивная и тренировочная. Месторасположение объекта - в Вахитовском районе на улице Портовой.

Примечательно, что интерьер самой арены будет выдержан в спокойных тонах с яркими красными акцентами. Напомним, что Алина Загитова предпочитала во многих своих выступлениях костюмы именно в такой цветовой гамме. Центр фигурного катания является проектом школы Алины Загитовой, идея создания которого появилась в 2023 году. В августе 2025-го был заключен контракт на строительство здания.