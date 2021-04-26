Центр экстренной медицинской помощи в Нижнекамске будет построен в течение двух лет

Стратегия развития системы здравоохранения Нижнекамского муниципального района РТ направлена на создание необходимых условий для получения качественной медицинской помощи как в городе, так и на селе. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

На сегодняшний день проводится первый этап строительства Центра экстренной медицинской помощи, работы начались в этом году.

«Наш главный высокотехнологичный проект — это первый этап Центра экстренной медицинской помощи с одновременным капитальным ремонтом прилегающих корпусов стационара. В дальнейшем данный комплекс будет функционировать как единый механизм», — сообщил спикер.

Новый центр будет включать круглосуточный стационар на 192 койки и приемно-диагностическое отделение, рассчитанное на 200 посещений в смену. Данный проект планируется реализовать в течение двух лет, подчеркнул Метшин.

В других городских медучреждениях также продолжается капремонт: ко второму этапу работ приступили в хирургическом корпусе в Центральной районной больнице, к первому — в детской больнице.

В этом году будет капитально отремонтирована Шингальчинская врачебная амбулатория. На прошлой неделе в рамках сбережения населения Нижнекамского района в селе Сухарево открылся фельдшерско-акушерский пункт. В общей сложности с 2013 года в Нижнекамском районе построили уже 13 ФАПов. В этом году новые объекты должны появиться еще в двух населенных пунктах — в Верхних Челнах и поселке Камском.