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Центр дзюдо «Казанские тигры» вышел в финал онлайн-турнира Российской школьной лиги
В центре дзюдо «Казанские тигры», созданном при казанской гимназии №107 «Открытие», состоялся командный онлайн-турнир Российской школьной лиги дзюдо. Мероприятие состоялось по инициативе старшего тренера команды Руслана Шигабетдинова при поддержке Федерации дзюдо Татарстана. За участниками турнира, которыми стали учащиеся первых и вторых классов, в режиме видеоконференцсвязи наблюдали судьи — эксперты Федерации дзюдо России. Поддерживала учеников и переживала за них директор гимназии Анастасия Акмаева.
«По правилам школьной лиги в турнире могут соревноваться дети, которые изучают дзюдо не в профессиональных клубах и спортшколах, а в обычных общеобразовательных школах — на уроках физкультуры», — пояснил старший тренер команды «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов.
Юные участники онлайн-турнира были объединены в две команды, в состав каждой из которых вошли четыре мальчика и две девочки. Они продемонстрировали знания в истории и терминологии дзюдо, а также навыки физической подготовки (прошли скоростную полосу препятствий, выполнили прыжки со стойки в длину), а также техники дзюдо, выполнив элементы укэми — самостраховки при падении.
«Мы рады, что к проекту подключается всё больше новых школ и регионов. Участие в соревнованиях Российской школьной лиги дзюдо доступно всем, ведь для него от образовательных учреждений не требуется дополнительных финансовых затрат. Юные спортсмены могут выступать в обычных футболках и шортах, а необходимое оборудование уже имеется в любом физкультурном зале. К тому же здесь нет проигравших. Мы счастливы наблюдать, как мероприятия школьной лиги дзюдо укрепляют дружбу ребят, формируют у них полезные навыки, придают им уверенность и вдохновляют добиваться еще больших успехов», — отметила начальник отдела развития Федерации дзюдо России Яна Дмитриева.
Состязания стали квалификационным отбором в финал лиги, так что дебют гимназии в этом проекте оказался успешным. По итогам онлайн-соревнований обе команды получили приглашение в Оренбург, где в конце апреля определят финалистов.
В 2024 году центр дзюдо «Казанские тигры» поставил рекорд проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо», подготовив более 700 учащихся начальных классов по этой программе.
Фото: Федерации дзюдо РТ.
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