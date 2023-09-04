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Происшествия 4 сентября 2023 15:10

Центр Донецка оказался под массированным артиллерийским обстрелом

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Сегодня центр Донецка оказался под массированным артиллеристским обстрелом со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, удары артиллерии приходятся на улицы Мира и Розы Люксембург.

С характерным свистом проносятся снаряды. В одном из двором огнем охвачена машина.

На данный момент кореспонденты агентства насчитали уже минимум 20 прилетов. Обстрелы продолжаются.

#донецк
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