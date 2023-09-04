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Центр Донецка оказался под массированным артиллерийским обстрелом
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Сегодня центр Донецка оказался под массированным артиллеристским обстрелом со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, удары артиллерии приходятся на улицы Мира и Розы Люксембург.
С характерным свистом проносятся снаряды. В одном из двором огнем охвачена машина.
На данный момент кореспонденты агентства насчитали уже минимум 20 прилетов. Обстрелы продолжаются.
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