Центр Донецка оказался под массированным артиллерийским обстрелом

Сегодня центр Донецка оказался под массированным артиллеристским обстрелом со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, удары артиллерии приходятся на улицы Мира и Розы Люксембург.

С характерным свистом проносятся снаряды. В одном из двором огнем охвачена машина.

На данный момент кореспонденты агентства насчитали уже минимум 20 прилетов. Обстрелы продолжаются.