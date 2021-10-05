Центр добровольчества РТ: Заявок от волонтеров на ВПН больше необходимого

На территории всех 45 муниципальных образований Татарстана будут задействовано 485 волонтеров. Из них 306 человек будут работать в МФЦ, где расположатся стационарные точки переписи, 179 человек — помогать работе мобильных бригад. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал руководитель Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан Айрат Мубаракшин.

«На волонтерскую программу по переписи населения было подано 535 заявок — это больше необходимого количества. Граждане активно изъявляют желание стать волонтером Всероссийской переписи населения», — рассказал Мубаракшин.

До 10 октября проводится подготовка и отбор волонтеров, 11 октября запланировано обучение руководителей волонтерских штабов муниципальных образований, до 15 октября будет реализовано обучение волонтеров, их аккредитация и выдача всей необходимой амуниции.

Добровольцы будут одеты в жилеты с символикой ВПН и иметь при себе специальное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Волонтерское движение Татарстана активно развивается благодаря таким масштабным проектам, отметил докладчик.