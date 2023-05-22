Центр детских компетенций Менделеевска появится на базе ИТ-парка Казани

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Центр детских компетенций «Менделеевская Долина» и казанский ИТ-парк подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Оно включает реализацию совместных проектов, участие в лагерных сменах ИТ-парка, повышение квалификации и обучение педагогов.

Документ был подписан на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum — 2023», рассказал на деловом понедельнике глава района Радмир Беляев.

«Для нас это очень важное соглашение, которое позволит создать не просто детский центр развития, а полноценную базу для подготовки будущих ИТ-специалистов, инженеров, творческих ученых. И станет еще одним шагом в развитии образовательного кластера в районе», — отметил глава района.

«Менделеевская долина» сможет вместить более чем 1,5 тыс. ребят. Здесь оборудуют новые оснащенные лаборатории направлений «Индустрии 4.0», инженерного и научного творчества, ИТ и креативных технологий, просторные кабинеты, многофункциональные зоны.

Центр появится по адресу: ул. Тукая, д. 12.