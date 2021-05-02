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Ру Тат
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2 мая 2021  22:12

Центр Чумакова запросил разрешение на одобрение «КовиВака» для пожилых

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Препарат от коронавируса «КовиВак» могут одобрить для вакцинации людей в возрасте от 60 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующие документы уже поданы в Минздрав России, сообщил директор центра им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
«На этой неделе мы подали документы в Министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти [возрастные] показания. В наших планах третьей фазы те самые 60 плюс и сопутствующие заболевания: это ХОБЛ — заболевание легких, это аутоиммунные заболевания и это онкология», — заявил специалист в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, вакцина, разработанная центром им. М. П. Чумакова, «мягкая», так как антитела после нее вырабатываются сравнительно медленно. Также Ишмухаметов рассказал, как долго после прививки сохраняются антитела к Covid-19.

коронавирус Вакцина от коронавируса
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