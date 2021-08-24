Центр Чумакова планирует начать испытания «КовиВака» на пожилых в сентябре

В сентябре в России могут стартовать клинические испытания вакцины «КовиВак» на гражданах от 60 лет. Об этом сегодня рассказал гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Он пояснил, что разрешение на исследование пока не получено, однако центр рассчитывает получить его в течение двух недель.

«Процесс подачи документов будет делаться поэтапно, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24». — После этого мы подадим на сопутствующие заболевания, аутоиммунные, ХОБЛ и онкологические заболевания. Вот наша программа на ближайшие два месяца. А сейчас первая часть — это первая тысяча пациентов, у которых мы смотрим на иммунологическую эффективность».

Он также добавил, что исследования будут проводиться без плацебо.