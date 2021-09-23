Центр Чумакова модернизировал производство вакцины «КовиВак»

Модернизация производства российской вакцины от коронавируса «КовиВак» поможет сделать препарат доступнее и увеличить объемы выпуска в 2-2,5%, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время „КовиВак“ станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки.

Генеральный директор центра также отметил, что всего в гражданском обороте находится 1,5 млн доз вакцины, до конца года планируется дополнительно ввести 2,5 млн доз.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что центр Чумакова остановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак» до конца осени.