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Ру Тат
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Татарский мир
30 декабря 2021  16:36
Александр Хевронин

Центр цифровой трансформации Татарстана разработал приложение «Татар клавиатурасы»

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Центр цифровой трансформации Республики Татарстан опубликовал приложение для мобильных устройств на операционной базе iOS «Татар клавиатурасы». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Приложение предназначено для людей, общающихся на татарском языке. В нем предусмотрена встроенная система предиктивного ввода, которая позволяет программе заранее предугадать вводимое слово. Кроме того, в настройках приложения можно выбрать тему и стиль клавиатуры.

«Татарская клавиатура» была запущена Центром цифровой трансформации в феврале 2020 года и изначально предназначалась для гаджетов, работающих на операционной системе Android.

#минцифры рт #центр цифровой трансформации #Татарстан
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