Центр цифровой трансформации Татарстана разработал приложение «Татар клавиатурасы»

Центр цифровой трансформации Республики Татарстан опубликовал приложение для мобильных устройств на операционной базе iOS «Татар клавиатурасы». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Приложение предназначено для людей, общающихся на татарском языке. В нем предусмотрена встроенная система предиктивного ввода, которая позволяет программе заранее предугадать вводимое слово. Кроме того, в настройках приложения можно выбрать тему и стиль клавиатуры.

«Татарская клавиатура» была запущена Центром цифровой трансформации в феврале 2020 года и изначально предназначалась для гаджетов, работающих на операционной системе Android.