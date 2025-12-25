Фото: © «Татар-информ»

Центр безопасности национального мессенджера МАХ подвел итоги работы за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба приложения.

В 2025 году пользователи более 600 тысяч раз пользовались функцией «Пожаловаться», отмечается, что даже с таким объемом загрузки, среднее время рассмотрения подобного запроса составило 5 минут. В результате было заблокировано более 700 тысяч подозрительных профилей и удалено более 1 миллиона вредоносных файлов.

Кроме того, в рамках совместной работы с МВД России и другими правоохранительными органами, было задержано более 40 мошенников, похищавших деньги россиян, а более 100 человек было выведено из-под влияния злоумышленников. Общая сумма спасенных средств граждан оценивается в более чем 300 миллионов рублей.