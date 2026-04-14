Центр безопасности MAX опроверг слухи о доступе к расшифровке разговоров

Фото: © «Татар-информ»

Все разговоры пользователей в MAX зашифрованы, а их данные надежно защищены. Об этом сообщили «РИА Новости» в центре безопасности национального мессенджера.

Утверждения о якобы наличии у MAX доступа к расшифровке пользовательских разговоров не соответствуют действительности. Там уточнили, что все звонки в мессенджере зашифрованы, а персональные данные пользователей находятся под надежной защитой.

Также специалисты отметили, что использование инструментов искусственного интеллекта в звонках MAX направлено исключительно на улучшение качества связи. Эти технологии работают в обезличенном режиме и не получают доступа к содержанию разговоров.

Как пояснили разработчики, система использует машинное обучение для анализа качества соединения и автоматической настройки параметров звонка. Она способна определять моменты ухудшения связи и при необходимости переключать сервер или кодек, чтобы сохранить стабильность разговора.