Центр «Алые паруса» примет в этом году 1,8 тыс. детей из 66 регионов

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

В 2025 году Всероссийский детский центр «Алые паруса» примет на обучение, отдых и оздоровление 1,8 тыс. детей из 66 регионов страны, в том числе — 235 ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Для учащихся с интеллектуальными нарушениями, задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, нарушениями слуха, зрения, речи организуют 12 инклюзивных смен. В общей сложности в центре реализуют более 200 дополнительных общеразвивающих программ.

«Перед нами стоят значимые задачи как перед Ресурсным центром по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ», — заметила директор «Алых парусов» Елена Саенко.

В частности, по ее словам, будут организованы обучающие интенсивы и вебинары для профессионального сообщества, практикумы и тренинги для вожатых, повышение квалификации педагогических работников, проведены всероссийские научно-практические чтения «Инклюзия: пространство диалога», выпущены сборники методических кейсов и рекомендаций. Также предполагается взаимодействие с региональными ресурсными центрами — «в целях развития сферы инклюзивного детского отдыха и оздоровления».

В 2025 году в центре воплотят в жизнь 18 совместных программ. Тематическими партнерами выступят Роскосмос, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», «Движение первых», учебно-методический центр «Авангард», Росдетцентр, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, Русское географическое общество и ряд других организаций.

Запланированы III Открытый фестиваль креативных индустрий «Живи! Твори! Созидай!», гала-концерты фестивалей «Дорога в цирк» и «Наследники традиций», Всероссийский историко-патриотический художественный фестиваль «Великая Победа! Великое будущее!», Всероссийская детская научно-практическая конференция «ЗОЖ как тренд современного общества», патриотические проекты «Легендарные парусники России» и «Вокруг России без остановок», а также военно-тактические игры.

Всероссийский детский центр «Алые паруса» — это федеральное государственное образовательное учреждение, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации. Центр находится в Евпатории (Республика Крым). Он принимает одаренных учащихся 5–9-х классов с соматическими заболеваниями, с ограниченными возможностями здоровья (ментальными нарушениями) в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.