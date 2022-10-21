Центр аддитивных технологий должен заработать в Татарстане в следующем году

Открытие Центра аддитивных технологий (ЦАТ) в Татарстане запланировано на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

«Применение аддитивных технологий является приоритетным направлением в Татарстане. Без них сегодня невозможно представить развитие станкостроения. В 2022 году на КАМАЗе, Бугульминском насосном заводе, [ООО] „Римера-Алнас“ были установлены 3D-принтеры по печати песчано-полимерных форм, разработанные в Татарстане. И мы связываем большие надежды с открытием Центра аддитивных технологий в республике», — отметил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов добавил, что в Татарстане уже действует несколько лабораторий на базе университетов и научных центров, которые смогут стать прочным фундаментом для развития ЦАТ и будут способствовать ускорению внедрения аддитивных технологий на промышленных предприятиях региона.