«Ценой своей жизни уничтожил врага»: история отважного командира танка на СВО

Евгений Квашенников в феврале 2022 года в составе своего подразделения был отправлен на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик

«Настоящий офицер, добрый, отзывчивый, в то же время мужественный, строгий, требовательный»

Евгений Квашенников родился в 1988 году. Детство и юность прошли в Чистополе. В 2005 году окончил школу №12 (ныне — гимназия №3). Затем поступил в Казанское высшее танковое училище. В 2009 году, получив военное образование, продолжил службу в рядах Российской Армии.

За время службы капитан Квашенников принимал участие в боевых действиях в Сирийской Республике в 2017 и 2018 годах. За заслуги, проявленные при исполнении воинского долга, был награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За отличие в военной службе».

В феврале 2022 года в составе своего подразделения был отправлен на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик в ходе специальной военной операции. Служил заместителем начальника штаба танкового батальона войсковой части №52562.

«Мы служили вместе 7 лет, прошли несколько горячих точек. Евгений — настоящий офицер, добрый, отзывчивый, в то же время мужественный и строгий с личным составом, требовательный», — поделился с «Чистополь-информом» боевой товарищ Евгения майор Максим Коротков.

Противник открыл огонь по танку Евгения Квашенникова и повредил его ходовую часть. Однако капитан и команда экипажа не покинули танк, было принято решение дальше вести разведку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продолжал бороться до последней секунды своей жизни

25 марта у Евгения был день рождения. Именно в этот день в районе города Изюм капитан Квашенников получил боевую задачу выдвинуться и закрепиться на высоте в составе головного дозора. Противник открыл огонь по танку Евгения Квашенникова и повредил его ходовую часть.

Однако капитан и экипаж не покинули танк, было принято решение дальше вести разведку. Обнаружив позиции врага, бойцы доложили командованию о его местоположении и начали атаку. Противник продолжал вести прицельный огонь по технике наших солдат, в результате чего в боевом отделении танка начался пожар, потушить который было невозможно.

Фото: chistopol-rt.ru

После этого капитан дал команду покинуть танк. Во время эвакуации противник нанес еще один удар по танку, в результате которого все члены экипажа получили смертельные ранения.

До последней секунды своей жизни наши бойцы отважно сражались. Благодаря грамотным действиям капитана Квашенникова огневые точки противника были подавлены и уничтожены. Подразделению удалось избежать дальнейших потерь и обеспечить безопасное продвижение к назначенной высоте.

В последний путь земляка провожали сотни чистопольцев Фото: chistopol-rt.ru

«Гордость России и нашего города»

В последний путь земляка провожали сотни чистопольцев. Гражданская панихида состоялась 28 апреля в Никольском соборе. Слова соболезнования родным и близким высказал первый заместитель главы района Константин Иванов.

«Евгений Сергеевич — гордость России и нашего города. Никакие самые искренние слова соболезнования не облегчат ту боль и страдания, которые испытывает его семья. Но его подвиг навсегда останется в нашей памяти, станет примером мужества и героизма для многих поколений татарстанцев. Сегодня все мы скорбим по невосполнимой утрате. Вечная память!» — сказал Константин Иванов.

Проститься с Евгением Квашенниковым пришли представители местной администрации Фото: chistopol-rt.ru

Проститься с Евгением Квашенниковым пришли представители местной администрации, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования РТ Фаяз Шакиров, военный комиссар подполковник Андрей Пичушкин, приехали сокурсники и сослуживцы.

«Сегодня тяжелый, скорбный день для нас, для всех сослуживцев. Его знали как профессионала своего дела и хорошего человека. От имени министра обороны РФ, командования воинской части выражаем глубокую скорбь и соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты», — сказал представитель воинской части капитан Александр Антаков.

Указом министра обороны Сергея Шойгу за проявленное мужество и героизм капитан Евгений Квашенников награжден орденом Мужества посмертно Фото: chistopol-rt.ru

«Невосполнимая потеря для первого танкового батальона»

Указом министра обороны Сергея Шойгу за проявленное мужество и героизм капитан Евгений Квашенников награжден орденом Мужества посмертно. Награду представитель воинской части передал родителям погибшего.

«Я был с ним при выполнении боевой задачи, видел его героический поступок, где он своими действиями ценой своей жизни позволил пройти остальной колонне вперед. Это невосполнимая потеря для нашего коллектива первого танкового батальона. Выражаю вам, Сергей Анатольевич и Ольга Владимировна, слова благодарности за воспитание сына, он достойный человек, достойный офицер. Он до последней минуты был настоящим танкистом», — сказал сослуживец Максим Коротков.

Награду представитель воинской части передал родителям погибшего Фото: chistopol-rt.ru

Год назад в День Героев Отечества в Чистопольском районе на зданиях пяти школ установили мемориальные доски в память о выпускниках, которые погибли при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Так, 9 декабря на фасаде здания гимназии №3 появилась мемориальная доска в память о Евгении Квашенникове.

9 декабря на фасаде здания гимназии № 3 появилась мемориальная доска в память о Евгении Квашенникове Фото: chistopol-rt.ru

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.