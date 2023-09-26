«Ценой своей жизни спас солдат взвода»: учителя и родные о стрелке из зоны СВО

«Открытый и трудолюбивый парень, для всех он был хорошим другом»

Инсаф Нуруллин родился 11 марта 2001 года в селе Средние Кирмени Мамадышского района. В 2019 году окончил местную школу. Как вспоминают его учителя, он отличался активностью, был инициатором многих мероприятий. Открытый и трудолюбивый парень, для всех был хорошим другом.

«Помню, классу было дано задание: принести по одному саженцу и высадить на территории школы. Инсаф пошел в лес и для каждого одноклассника выкопал по саженцу, принес в школу и высадил их. До сих пор они растут», — поделился воспоминаниями с «Мамадыш-информом» учитель истории, классный руководитель Инсафа Ринат Хайруллин.

В старших классах Инсаф начал заниматься спортом, участвовал в соревнованиях, занимал первые места. Уже тогда парень предполагал, что свяжет свою жизнь с военным делом, вспоминают о нем учителя.

Затем молодой человек поступил в Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева, который окончил в 2020 году.

После учебы в октябре 2020 года еще 19-летний Инсаф Нуруллин твердо решил посвятить свою жизнь защите Родины и заключил контракт.

«Он всегда рассказывал о том, как у него дела. Никогда не боялся трудностей, не давил на жалость. Наоборот — рассказывал о своих военных успехах. В последний раз поделился тем, что получил осколочное ранение, но убедил меня в том, что его здоровью ничего не угрожает», — вспоминает Ринат Хайруллин.

«Сынок, разве ты жив?»

Военный комиссар Мамадышского района Андрей Синкевич рассказал, что Инсаф Нуруллин с первых дней начала специальной военной операции был направлен на Украину. До этого полгода принимал участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

В зоне СВО Инсаф был старшим стрелком мотострелковой бригады «Миротворческая». По словам сослуживцев, за несколько дней до своей гибели Инсаф героически спас с поля боя раненого товарища.

18 июля прошлого года Инсаф погиб в результате минометного обстрела в городе Лисичанске Луганской области. Его гибель является примером героизма, так как он ценой своей жизни спас солдат своего взвода, открыв огонь по внезапно появившимся противникам из спецподразделения Kraken.

23 июля более тысячи людей провожали Инсафа Нуруллина в последний путь в его родном селе. Проститься с ним пришли и его односельчане, на глазах у которых он вырос. Из последних сил на протяжении траурной процессии держались родители погибшего солдата.

«Тяжелую утрату понес наш Мамадышский район. Сегодня мы прощаемся с Инсафом Нуруллиным, который героически погиб при выполнении боевой задачи на территории Украины. Указом Президента РФ Инсаф Фаритович награжден орденом Мужества, к сожалению, посмертно», — произнес глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов.

Мама Инсафа Люция Нуруллина поделилась, что спустя четыре месяца сын ей приснился — будто дома лежит на диване.

«Я его спрашиваю: „Сынок, разве ты жив?“ Стала обнимать его и плакать. Говорю ему: „Ты же без документов, тебя обратно заберут!“ На что он мне ответил: „Нет, не заберут, мама, я уже туда не пойду. Я отслужил“», — говорит Люция Нуруллина, смахивая слезы.

«Спасибо, что вырастили сына-героя!»

9 декабря на школе в селе Средние Кирмени открыли мемориальную доску Инсафу Нуруллину. На мероприятие пришли родные и близкие родственники, родители, сестра с мужем, также приехали представители колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева из Нижнекамска.

«Такой мемориальной доски в истории нашего села еще не было. Эта первая. Подрастающему поколению она является доказательством героизма и отваги Инсафа. Также памятная доска будет служить как призыв к доблести и мужеству», — убежден учитель Инсафа Ринат Хайруллин.

Ученик 8-го класса Муса Шарифуллин рассказал, что сегодня он учится в классе, в котором раньше учился Инсаф. «Он мой родственник, лучший друг моего брата. Они всегда вместе играли, когда были маленькими», — рассказал школьник. Видно, что мальчик гордится родством с героем.

Почетное право открыть памятный стенд было предоставлено родителям Инсафа и главе Анатолию Иванову.

Последний дал поручение — изучить подвиг Инсафа Нуруллина и на «уроках жизни» рассказывать о нем подрастающему поколению. Поблагодарил родителей за достойное воспитание и передал орден Мужества — посмертную награду сына. «Спасибо за то, что вырастили сына-героя!» — сказал он.

«В наших сердцах он навсегда останется героем — сильным, отважным человеком»

Этой зимой в память об Инсафе в Мамадыше прошли первые лыжные гонки. Субботним утром на лыжной базе городского стадиона-ипподрома было особенно многолюдно. Почтить память земляка-героя собрались несколько десятков детей и взрослых. Вдохновленные подвигом бойца спортсмены разных возрастов с гордостью преодолели свои дистанции.

Одноклассница Инсафа Тансылу Мухлисова признается, что Инсаф для нее был не просто одноклассником, но и близким другом.

«В 10-м и 11-м классе целых два года сидели за одной партой. Были не разлей вода. Вместе готовились к экзаменам и олимпиаде, вечерами выходили на пробежку. Он был очень честным, умным, трудолюбивым, смелым, всегда был готов прийти на помощь», – вспоминает одноклассница.

Когда не стало отца Тансылу, Инсаф первым пришел ее поддержать, вместе плакали. Когда ушел служить в армию, был на связи, узнавал, как дела, всем интересовался.

«Во время последнего с ним телефонного разговора обещал вернуться в октябре. Я представляла, как мы будем его встречать, что снова соберемся все вместе. В наших сердцах он навсегда останется героем, честным, сильным, отважным человеком. Нам его будет очень не хватать», – говорит Тансылу.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

Фотографии предоставлены семьей Инсафа Нуруллина