Ценный подарок дорогим людям: представлен новый альбом «Габдулла Тукай»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском литературном музее Габдуллы Тукая состоялась презентация альбома «Габдулла Тукай», посвященного 140-летию со дня рождения великого татарского поэта. В подготовке издания приняли участие сотрудники Национального музея РТ, Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова АН РТ, Татарского книжного издательства и музея Тукая.

«Творчество Тукая стало символом объединения татарского народа»

Открывая мероприятие, вице-президент Академии наук Татарстана Айнур Тимерханов отметил, что альбом издан на татарском и русском языках и является результатом совместной работы нескольких научно-культурных организаций. По его словам, альбом благодаря современному оформлению и богатому содержанию позволяет лучше понять жизненный путь не только Тукая, но и его современников.

«Этот альбом действительно погружает вас в творческое пространство Тукая, в его мир, знакомит с его современниками и раскрывает его жизненный путь. В целом творчество Тукая сегодня стало символом объединения татарского народа, преодолев границы литературы и культуры. Это прочный фундамент для формирования и дальнейшего развития татарского национального культурного кода. Действительно, альбом подготовлен таким образом, что станет ценным подарком дорогому человеку, как по содержанию, так и по исполнению», – заметил Айнур Тимерханов.

«Фотографии Тукая можно пересчитать по пальцам одной руки»

Председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаил Зайдулла сравнил новый альбом с фотоальбомом, изданным в 1986 году стараниями Мухаммета Магдеева. Он напомнил, что фотографий Тукая сохранилось мало, но его образ занял очень большое место в живописи.

«Фотографий Тукая не так много, как фотографий современных поэтов. Невозможно заполнить альбом снимками, которых можно пересчитать по пальцам. Но Тукай – наш поэт, занявший очень важное место в живописи. Например, очень популярна картина [Хаджи-Мурата] Казакова, на которой изображен маленький Тукай. Он, может, даже и не похож на Тукая, но в его глазах отражается вся грусть татарского народа», – сказал он.

Директор Национального музея Республики Татарстан Айрат Файзрахманов в свою очередь обратил внимание на то, что издание 1986 года уже стало редкостью, а новая книга – современный труд, продолжающий эти традиции.

«Мы решили обогатить альбом новым материалом, но оставить старый»

Одна из создательниц альбома, Лейсан Минуллина, рассказала о процессе подготовки книги. По ее словам, при создании альбома ей пришлось сделать выбор: следовать традиции или пойти по экспериментальному пути.

«Я думаю, здесь должен соблюдаться некий баланс [между традициями и новаторством]. Чтобы альбом был удобным, содержательным, насыщенным и красивым для современного читателя, мы решили выбрать такой формат, дополнив альбом новыми материалами, но сохранив старые. В этой работе нам очень помог фотоархив Зуфара Баширова. Мы брали оттуда снимки, потому что они незаменимы и очень хорошо выполнены с художественной точки зрения. Мы решили оставить в альбоме текст нашего классика Мухаммета Магдеева. А современную часть написала кандидат филологических наук Гузель Тухватова», – пояснила Лейсан Минуллина.

«Альбом имеет прочную научную основу»

В ходе дискуссии дочь Мухаммета Магдеева Гаухар Хасанова поблагодарила за включение текста отца в новое издание и объяснила, насколько важен контекст для понимания феномена Тукая.

«В дневниках великого башкирского поэта я наткнулась на запись: „Мы называем Гете и Шекспира гениями, но я не могу использовать это слово для Габдуллы Тукая“. Я думаю, чтобы увидеть гениальность, необходим контекст. И мой отец всю свою жизнь изучал Тукая в контексте. Если в пустыне растет дерево, мы не можем понять, большое оно или маленькое, но, если перед нами находится лес, мы понимаем это. У моего отца много работ и статей – он изучал окружение Тукая в журналистике, литературе, искусстве, его друзей, врагов и политическую ситуацию. Вот этот тренд следует продолжить современным ученым», – уверена Гаухар Хасанова.

Доктор филологических наук, профессор Хатып Миннегулов подтвердил, что альбом имеет прочную научную основу.

Камиля Билалова