«Ценное удобрение»: Ил со дна Мелекески будут использовать для растений в «Горзеленхозе»

Поднятый со дна реки Мелекески ил может быть использован в качестве удобрения для растений, выращенных в грунте. Об этом на пресс-конференции в Набережных Челнах рассказал заместитель председателя межведомственной комиссии Автограда по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию Айрат Насыбуллин.

Спикер пояснил, что ил собирается в специальные геотубы, которые складируются в три этажа на правом берегу реки. «Ил будет обезвоживаться в течение года, а затем мы будем определяться по вывозу этого ценного материала. Он очень важен для обеспечения плодородия почвы, обладает полезными свойства для питания растительности, выращенной в грунте. Мы можем использовать их (геотубы — прим. Т-и) в виде удобрений в нашем хозяйстве в „Горзеленехозе“», — отметил докладчик.

На сегодняшний день работы по расчистке русла реки Мелекески в Набережных Челнах выполнены на 35%. В работе находятся 19 геотуб, каждая из них заполняется 1 тыс. тонн ила. Общий объем изъятого придонного грунта — 19 тыс. куб. метров, или 32,8% от необходимого. В общей сложности проектом предусмотрено изъятие грунта объемом 57 926 куб. метров.

Работы завершены на участке Мелекески протяженностью 800 метров со стороны левого берега. Для расчистки второго участка русла реки протяженностью 3350 метров, расположенного выше подпора Нижнекамского водохранилища, подготовлена проектная документация. Работы на этом отрезке оцениваются в 313 млн рублей.

Работы по расчистке Мелекески ведутся по федеральной программе «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.