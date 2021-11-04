«Ценности, объединяющие всех»: Мишустин поздравил Минниханова с Днем народного единства

«Более четырех веков назад многонациональный народ России встал на защиту Отечества. Любовь к Родине, единство, согласие и сплоченность помогли одержать победу над врагом, положить конец Смутному времени», – такие строки написал Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении Президенту Татарстана Рустаму Минниханову по случаю Дня народного единства.

«Сколько бы лет ни прошло, ценности, объединяющие всех нас, остаются прежними, помогают отвечать на любые вызовы, работать во имя развития и процветания России, повышения благосостояния миллионов наших граждан», – написал Минниханов.

День народного единства отмечают в России с 2005 года. Праздник связан с событиями 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.