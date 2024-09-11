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Ценителей татарской моды пригласили на лекцию о ювелирных украшениях
12 сентября научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани Дина Гатина-Шафикова проведет лекцию «Время поможет рубины найти: татары и их украшения». Об этом сообщает команда лектория «Миллиард.Татар».
Слушатели узнают о специфике женских и мужских украшений, а также о том, как различные модные веяния влияли на вкусы татарских денди.
Начало лекции запланировано на 18.00. Место проведения — музей Каюма Насыри в Казани (улица Парижской Коммуны, № 35). Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, вход по билету в музей.
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