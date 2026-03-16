«Ценить жизнь я научился на передовой»: история ветерана СВО из Татарстана

Марсель Абдулгалимов ушел на фронт добровольцем. Воевал на Запорожском и Донецком направлениях, участвовал в освобождении Курской области. В одном из боев спас раненого товарища: бросился вытаскивать его прямо под вражеским огнем – в этот момент сам был ранен в голову.





Марсель Абдулгалимов

Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Тогда не платили миллионов, люди просто уходили, потому что было нужно»

Ветерану СВО Марселю Абдулгалимову 48 лет. Живет он в Высокогорском районе вместе с супругой и 16-летней дочкой. Старшая дочь уже взрослая и создала свою семью.

Сейчас жизнь Абдулгалимовых спокойна и размеренна, но еще год назад все было совсем по-другому: бессонные ночи, ожидание звонка мужа и папы, который находился в самой гуще событий специальной военной операции.

«Я работал на стройках: был и прорабом, и как самозанятый трудился, занимался инженерными коммуникациями. Весной 2023 года решил подписать контракт с Минобороны. Тогда многие пошли, пошел и я. Считаю, что затянул с этим решением, надо было раньше идти. Долго думал. Меня много спрашивали: “За деньги пошел?” Тогда не платили миллионов, люди просто уходили, потому что было нужно», – вспоминает Марсель.

Боевого опыта у мужчины не было, он даже не служил в армии, но это его не останавливало.

Служить Марселя отправили в 810-ю бригаду Морской пехоты, которая базируется в Севастополе. Там и проходила подготовка. А потом сразу в бой – на Запорожское направление. Тогда там была сложная обстановка, вспоминает Марсель.

«Мы попали в село Работино. Оно много раз переходило из рук в руки. Линия фронта – она же дышит, она не статична. Мы то наступали, то оборонялись», – рассказывает Марсель.

«Мне пришлось перешагнуть через себя, сделать то, чего я сам от себя не ожидал»

Он был назначен командиром минометного расчета. Они еще не успели принять участие в полноценном сражении, а уже попали под обстрел.

«Во второй раз заходить на передок страшнее, чем в первый. В первый раз, когда я заходил, еще много чего не понимал – не знал, что меня ждет. В первый раз пока вникнешь… а у тебя еще столько эмоций, столько событий, которых раньше у тебя никогда в жизни не было…. Заранее никогда не знаешь, как ты себя поведешь в экстремальной ситуации», – объясняет он.

Когда Марсель находился на позиции со своим расчетом, начался минометный обстрел.

«Нашу позицию начали разбирать. Осколок попал мне в голову, тогда мне пришлось перешагнуть через себя и сделать то, чего я сам от себя не ожидал. Я под обстрелом побежал и вытащил бойца из нашего расчета – его посекло осколками, я его оттащил, перевязал. Параллельно второго спасали ребята, мы оказали им первую помощь и отправили на эвакуацию. Я тогда был на адреналине, только когда меня уже самого эвакуировали, осознал, что произошло», – рассказывает он.

Около двух месяцев Марсель провел в госпитале, а когда раны зажили, его снова отправили на передовую. К тому времени сформировали новую роту, которая дислоцировалась в деревне Крынка Херсонской области. Туда по распределению отправили Марселя.

«Мы стояли на берегу Днепра: мы на одном берегу, а на противоположном – враг. Ездили в гости друг к другу», – шутит ветеран.

«Слышал, как на польском кричал раненый – он умирал, а мы слушали, как он умирает»

Потом 810-ю бригаду перекинули на Донецкое направление.

«Авдеевка уже была наша, завод “Коксахим” тоже был отбит, и нас отправили дальше. На этом направлении мы пробыли пару месяцев. Потом ВСУ зашли в Курскую область, и нас в срочном порядке отправили туда. Напал враг рано утром, так же как фашисты в 1941-м. 6 августа вражеские войска вторглись на территорию России, 8-го числа мы уже были там», – вспоминает Марсель.

Из деревень, до которых не дошли ВСУ, но к которым были очень близко, эвакуировали местных жителей, рассказывает он.

«Нам довелось пообщаться с местными жителями. Конечно, они были очень напуганы. Они просили нас освободить их родную землю. Мы отвечали, что мы – морпехи и у нас другого выбора нет», – рассказывает Марсель.

Рота Марселя охраняла стратегически важную трассу, которая шла до Курчатова. Там был важный железнодорожный переезд, через который могла пройти техника. Было важно не допустить туда врага.

«Затем нам поставили другую задачу – мы стали освобождать населенные пункты. Мирных жителей там уже не было – это были деревни-призраки. Заходишь, и даже если есть целые дома, картины внутри ужасали. Было видно, что люди резко встали и ушли: на столе недопитый чай, уже испорченные продукты. Люди как будто вышли на мгновение и больше не вернулись. Помню, мы увидели привязанного быка, он был измученный, голодный, и мы решили его отвязать. Он потом бегал за нами злой», – рассказывает Марсель.

И таких животных было много: коровы, козы, куры, собаки и кошки бегали сами по себе – все голодные, питались чем попало, вспоминает Марсель.

«ВСУ бросили на Курскую область все свои самые лучшие войска, среди них было много наемников. Мы слышали много иностранной речи. Там были грузины, французы, поляки. Последних на Запорожье много было. Мы часто слышали их разговоры – они сидели в соседнем от нас лесу. Ночью хорошо слышно, особенно через поле. Слышал, как на польском кричал раненый, – подойти к нему было невозможно. Он умирал, а мы слушали, как он умирает. Жутко. Много таких воспоминаний. Жалко, нет флешки в голове, чтобы все это показать», – рассуждает он.

В Курской области ему привелось общаться с пленными.

«Один был под наркотиками. Он не понимал, что происходит, не понимал, о чем его спрашивают и что говорят. Другой был безобидный мужичок, было понятно, что он не хотел воевать», – рассказывает Марсель.

«На передовой я многое переосмыслил, научился ценить жизнь»

По состоянию здоровья Марселю пришлось покинуть службу – его комиссовали. Из-за ранения развились осложнения. В марте прошлого года он вернулся домой после двух лет участия в спецоперации.

«Встретили меня отлично. Фонд “Защитники Отечества” во многом помог. Я первое время не понимал, какие мне льготы положены, как и где документы оформлять. Мой социальный координатор решил все вопросы. Периодически меня от фонда приглашают на разные мероприятия», – отметил он.

Марселя наградили медалью Суворова и медалью Жукова. Первую он получил на передовой, а вторая нашла его уже дома.

«Мне позвонили из военкомата, попросили приехать, в торжественной обстановке вручили. Могу предположить: первую дали за спасение бойца на Запорожье, а вторую – за Курскую область, мы оказались там одними из первых и приняли бой», – рассуждает Марсель.

После возвращения он отдохнул два месяца, потом решил устроиться на работу.

«Сейчас я опять прораб, мы строим большой ЖК. Параллельно я открыл ИП – купил станок с ЧПУ, с помощью которого выжигаю на дереве портреты. Задаю ему программу – он рисует, но это почти не приносит дохода. Планирую второй станок купить, мощнее. Главное, что планы на будущее есть. Фонд развития предпринимательства обещал дать помещение в аренду. Льгот для развития бизнеса ветеранов очень много, надо использовать все возможности. Раньше, до участия в спецоперации, я не задумывался о будущем, а сейчас словно получил какой-то толчок. На передовой я многое переосмыслил, научился ценить жизнь и понимать, что у нас здесь, на мирной территории, есть масса возможностей – упускать их нельзя», – уверен он.

Марсель благодарен судьбе за то, что смог сделать что-то хорошее для страны.

«Полностью поддерживаю все решения нашего Президента – по-другому было нельзя. Я лично сделал всё, что от меня зависело. Если одного человека хотя бы спас, значит, всё не зря было», – считает Марсель.

Фотографии предоставлены Марселем Абдулгалимовым из личного архива