«Ценим поддержку татарстанских компаний»: о чем договорился Минниханов в Узбекистане

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел ряд рабочих встреч в Узбекистане, принял участие в открытии технопарка «Чирчик» и обсудил развитие сотрудничества с главой государства Шавкатом Мирзиёевым. Итоги визита руководителя республики в Узбекистан – в обзоре «Татар-информа».

Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан накануне вечером Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов пригласил актив татарской общины Узбекистана на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан накануне вечером. В международном аэропорту Ташкента его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков.

Сегодня утром рабочая программа Президента РТ началась со встречи с представителями татарской общины в Узбекистане. Глава Татарского общественного культурно-просветительского центра Ришат Набиуллин сообщил, что 8 апреля в Ташкенте будут отмечать 30-летие центра, и пригласил Рустама Минниханова на торжества. Президент РТ в свою очередь пригласил активных деятелей татарской общины в Казань на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и на съезд Всемирного конгресса татар. Также стороны договорились осенью в Узбекистане провести финал конкурса «Татар кызы», который был отложен в прошлом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, что на сегодня в Узбекистане проживает более 300 тысяч татар. Диаспора татар Узбекистана является одной из самых многочисленных за пределами России. Больше всего татар проживает в Ташкентской и Самаркандской областях.

Татары Узбекистана бережно хранят свой язык и культуру, участвуя при этом в национальных праздниках Узбекистана. На днях татарский фольклорный ансамбль «Изге Нур» выступил на площадке праздника Навруз в Ташкенте. Среди зрителей выступления был Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Рабочая программа Президента РТ началась со встречи с представителями татарской общины в Узбекистане Фото: president.tatarstan.ru

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После встречи с представителями татарской диаспоры Рустам Минниханов провел рабочую встречу с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Рустам Минниханов отметил, что встреча проходит в дни празднования светлого весеннего праздника Навруз, который отмечается в Узбекистане особенно широко.

«Это праздник пробуждения природы, обновления и надежд. Навруз – один из самых древних праздников на земле. Желаю Вам и всему народу Узбекистана благополучия, достатка и счастливой жизни», – сказал Минниханов.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Татарстаном в рамках российско-узбекистанских взаимоотношений. В частности, речь шла о поставках грузовиков, автобусов и электробусов «КАМАЗ», продукции компании «Нижнекамскшина», расширении сети автозаправок «Татнефть». Рустам Минниханов коротко представил Абдулле Арипову проекты и других крупных татарстанских компаний, готовых расширить сотрудничество.

Рустам Минниханов провел рабочую встречу с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым Фото: president.tatarstan.ru

«Индустриальный парк в городе Чирчик – хороший вклад в расширение российско-узбекистанского сотрудничества»

Затем Президент Татарстана и Премьер-министр Узбекистана провели церемонию открытия химико-индустриального технопарка «Чирчик». В своем выступлении Абдулла Арипов подчеркнул, что запуск технопарка с партнерами из Татарстана символизирует новый этап в развитии отношений между Узбекистаном и Россией.

«Проект технопарка "Чирчик" реализуется благодаря опыту и знаниям коллег из Татарстана. Особым решением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева для резидентов предусмотрены значительные налоговые льготы и освобождение от таможенных пошлин сроком до 3 лет. Сегодня условиями работы в технопарке интересуются партнеры не только из России, но и из Китая, Индии, Южной Кореи и других стран. Технопарк открыт всем. В ближайшие годы здесь будет производиться более 100 наименований важной для экономики Узбекистана продукции», – сказал он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что в технопарке «Чирчик» на площади 31,2 га будут созданы все необходимые условия для резидентов.

«Наличие комплексной инженерной инфраструктуры позволит обеспечить быстрый старт производств. Резидентами площадки станут компании малого и среднего бизнеса. Планируется создать не менее 2,2 тыс. рабочих мест. Индустриальный парк в городе Чирчик – хороший вклад в расширение российско-узбекистанского сотрудничества на региональном уровне».

Во время выступления Рустам Минниханов объявил, что первыми резидентами технопарка являются татарстанские компании ООО «ВР-Пласт» по производству пластика, ООО «Бионоватик» – производитель средств защиты растений и ООО «Натуральное здоровье» – производитель биологически активных добавок. В завершение всех присутствующих он поздравил с этим знаменательным событием и праздником Навруз, пожелал успешного начала.

Президент Татарстана и Премьер-министр Узбекистана провели церемонию открытия химико-индустриального технопарка «Чирчик» Фото: president.tatarstan.ru

Инвесторы из Татарстана готовы реализовать три крупных проекта в технопарке «Чирчик»

Во время открытия технопарка «Чирчик» гостям был продемонстрирован видеоролик об этапах реализации проекта. Решение по созданию индустриального парка в городе Чирчик было принято в 2021 году во время визита Президента РТ в Узбекистан. Открыть технопарк было решено на базе неиспользуемых корпусов Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных металлов.

В январе 2022 года состоялся визит в Узбекистан делегации Татарстана во главе с вице-премьером РТ Альбертом Каримовым. В состав делегации вошли представители казанского технополиса АО «Химград» и 15 компаний – потенциальных резидентов химического индустриального технопарка «Чирчик». Предпринимателям предоставили информацию о возможностях размещения в индустриальном парке, получении налоговых льгот и других преференций.

Первый совместный проект резидента ООО «ВР-Пласт», который планируется реализовать в технопарке «Чирчик», связан с производством термоэластопластов в виде гранулы и изготовлением изделий из него – уплотнителей для окон и поливочных шлангов.

Второй проект – это совместное предприятие ООО «Бионоватик Агро» по производству биологических средств защиты растений.

Третий проект ООО «Натуральное здоровье» связан с производством изделий бытового и оздоровительного назначения из высокоэластичного многокомпонентного полиуретана, а также хранением и реализацией пищевых комплексов, добавок и БАДов.

Церемония открытия технопарка «Чирчик» завершилась подписанием «дорожной карты» по расширению сотрудничества между Хокимиятом города Ташкента и Правительством Республики Татарстан на 2022-2023 годы. Также в присутствии Премьер-министра Узбекистана и Президента РТ были подписаны меморандум о сотрудничестве между Нижнекамским районом и городом Чирчик и ряд соглашений с резидентами нового парка.

В январе 2022 года состоялся визит в Узбекистан делегации Татарстана во главе с вице-премьером РТ Альбертом Каримовым Фото: president.tatarstan.ru

Университет Иннополис подготовит для вузов Узбекистана преподавателей в области цифровой трансформации

Во время рабочей поездки в Ташкент Рустам Минниханов также провел встречу с вице-премьером Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Сардором Умурзаковым. Стороны обсудили накопившиеся вопросы в части реализации совместных проектов.

Стоит отметить, что в рамках рабочей поездки в Узбекистан были достигнуты договоренности в вопросах сотрудничества между Казанским федеральным университетом и Центром геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана, между КЭР-Холдингом и Узбекнефтегазом.

Ряд соглашений с партнерами из Узбекистана был подписан представителями татарстанского наукограда Иннополис. Куратор проекта «Иннополис» – вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов провел переговоры с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым. Стороны договорились о подготовке на базе Университета Иннополис более 30 проректоров и преподавателей вузов Узбекистана в области цифровой трансформации, а также проведении совместных мероприятий для продвижения решений малых инновационных компаний и стартапов, в том числе на IT-платформе министерства.

В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между городом Иннополис и IT-академией «Аструм». Документ позволяет реализовать инвестиционные и стартап-проекты на территории Иннополиса. Также в Узбекистане будет реализован проект по созданию IT-поселения по аналогии с Иннополисом. Также была подписана «дорожная карта» в рамках меморандума о сотрудничестве между ОЭЗ «Иннополис» и IT-парком Узбекистана – в целях развития мер поддержки по увеличению количества высокотехнологичных компаний, проведению совместных мероприятий и представлению экосистем на инфраструктурных площадках сторон.

В завершение деловой программы в Ташкенте Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Фото: president.tatarstan.ru

«В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство»

В завершение деловой программы в Ташкенте Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Руководитель республики выразил признательность главе государства за особое внимание к развитию сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

«Мы высоко ценим вашу поддержку татарстанских компаний, работающих в стране. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного российско-узбекистанского сотрудничества стали прочной основой взаимодействия наших стран. В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Убежден, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений наших стран», – отметил он.

Стороны пришли к общему мнению, что хорошим поводом для встречи стало открытие химико-индустриального технопарка «Чирчик» – совместного проекта татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в последние 5 лет отношения Татарстана с регионами Узбекистана стабильно укрепляются, и в этом огромная роль лично Президента Узбекистана. По итогам 2021 года татарстано-узбекистанский товарооборот составил почти 200 млн долларов США и вырос на 23,5%. Есть еще огромный потенциал для развития сотрудничества, который пока не используется в полной мере. В настоящее время реализуется ряд соглашений о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний – таких, как КАМАЗ, «Татнефть», «Химград», ЕлАЗ, КМПО, КЭР-Холдинг, «Татхимфармпрепараты», и других.

Рустам Минниханов напомнил, что на сегодня в Узбекистане и Казахстане проживает набольшее количество татар за пределами России. В частности, в Узбекистане примерное количество татар превышает 300 тысяч человек. Самые крупные диаспоры татар Узбекистана проживают в Ташкентской и Самаркандской областях. Пользуясь предоставленной возможностью, Президент Татарстана лично поблагодарил главу Узбекистана за поддержку татарской общины.

В завершение стороны договорились продолжить взаимное сотрудничество. В частности, Рустам Минниханов пригласил Шавката Мирзиёева посетить Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru