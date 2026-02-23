«Ценили за профессионализм»: труженице тыла из Нижнекамского района исполнилось 100 лет

Труженица тыла из Нижнекамского района Татарстана Маклюфа Мирзаянова сегодня отмечает вековой юбилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото: пресс-служба Минтруда РТ

«Маклюфа Мирзаяновна родилась 23 февраля 1926 года. Ее отца призвали на фронт, он пережил заключение в концлагере, вернулся домой с Победой. В годы войны Мирзаянова училась и активно трудилась – была разнорабочей в колхозе. Весной участвовала в заготовке картофеля на посадку, летом помогала на уборке пшеницы на зернотоке, а осенью – в сборе урожая», – рассказали в пресс-службе.

В 1945 году Мирзаянова окончила 10 классов, а в 1947 году уехала в соседнее село – Пойсево, устроилась в районный отдел счетоводом, где проработала до 1959 года. В 1953 году вышла замуж.

«Трудовой путь Маклюфы Мирзаяновны продолжителен и разнообразен: после расформирования отдела устроилась в сельпо, где была счетоводом. Параллельно выполняла обязанности инспектора, продавца, бухгалтера, кассира, кадровика. Лишь одно оставалось неизменным – огромное трудолюбие. Маклюфу Мирзаяновну всегда ценили за профессионализм и преданность своему делу. Даже после выхода на пенсию она еще долгое время продолжала трудиться, проработав до 60 лет и заслуженно получив звание «Ветерана труда», – отметили в пресс-службе.

В 1992 году она переехала в Нижнекамск к дочери. Маклюфа Мирзаянова имеет юбилейные награды, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».