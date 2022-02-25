«Ценен любой вклад»: в Татарстане открыли сбор вещей для переселенцев из Донбасса

Татарстанское отделение «Молодой гвардии» и региональное отделение «Единой России» открыли гуманитарный сбор вещей для временных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Оказать посильную помощь могут все неравнодушные татарстанцы.

По всей стране открываются штабы гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сейчас собираем вещи первой необходимости»

Руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Динар Бариев рассказал, что по всей нашей стране открываются штабы гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Сейчас собираем вещи первой необходимости. Где-то нужна бытовая химия, где-то шампуни и зубные щетки. Все мы понимаем, что в той ситуации, в которой оказались люди, они спешно покидали свои дома», – отметил руководитель общественной организации.

Бариев уточнил, что сейчас татарстанская «Молодая гвардия» работает по двум основным направлениям, одно из которых связано с формированием гуманитарного груза для отправления в Ростовскую область. «Здесь нам помогает партия, потому что помимо вещей первой необходимости, людям нужна и крупная бытовая техника. Мы обратились к предприятиям Татарстана, чтобы они тоже оказали поддержку», – заявил он.

Динар Бариев: «Сейчас собираем вещи первой необходимости. Где-то нужна бытовая химия, где-то шампуни и зубные щетки» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Второе направление работы, по его словам, касается сбора вещей для переселенцев, которые планируют приехать на территорию Татарстана. «Не останавливается поток жителей, которые приезжают из народных республик на территорию России, поэтому наши штабы открыты. Мы будем исходить из тех потребностей, которые на сегодня есть, и окажем всю посильную помощь», – подчеркнул собеседник журналистов.

Он заметил, что продукты питания в первую очередь будут отправлены в Ростовскую область, поскольку переселенцы, которые приедут в Татарстан, разместятся в санаториях. Гуманитарные грузы будут перевозиться фурами. И у «молодогвардейцев» уже есть договоренность с некоторыми предприятиями, которые готовы помочь с транспортировкой.

«Пока идет формирование груза. Планировали в конце этой недели отправить первую партию. Но пока определяем, какое количество жителей приедет в Татарстан, какие у них потребности. Исходя из этого, решим, какую часть отправим в Ростовскую область, а какую оставим здесь, в республике. Из ростовского отделения “Единой России” постоянно поступают запросы, и список постоянно обновляется. Он учитывается при сборе вещей», – продолжил Бариев.

«Можно принести вещи первой необходимости, бытовые принадлежности, для гигиены. Можно принести продукты с длительным сроком годности» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Если есть возможность, то просим оказать помощь»

Руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» обратился ко всем неравнодушным татарстанцам с просьбой по возможности оказать поддержку гуманитарному проекту.

«Если есть возможность, то просим оказать помощь. Можно принести вещи первой необходимости, бытовые принадлежности, для гигиены. Можно принести продукты с длительным сроком годности. И просим, по возможности, передавать вещи в хорошем состоянии или новые. Даже одну тетрадь, раскраску для детей. Ценен любой посильный вклад», – заметил Бариев.

Передать вещи можно в штаб «Молодой гвардии Единой России», который расположен в Казани на улице Горького, 12 Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Передать вещи можно в штаб «Молодой гвардии Единой России», который расположен в Казани на улице Горького, 12. «Сделали формат работы нашего штаба ежедневным с 8 утра до 8 вечера, в том числе и в выходные», – уточнил собеседник журналистов.

Представители общественной организации также изучают опыт других регионов по оказанию помощи переселенцам. «Мы общались с коллегами из Самарской области. За день до приезда их волонтеры присоединились к поезду, и уже в момент прибытия в регион они понимали общее количество людей, сколько детей и взрослых, какие есть потребности. Мы тоже хотим использовать эту практику», – поделился Бариев.

Продукты питания в первую очередь будут отправлены в Ростовскую область, поскольку переселенцы, которые приедут в Татарстан, разместятся в санаториях Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кроме того, он предположил, что потребуется оказать в том числе юридическую и психологическую помощь. «Кто-то документы забыл, поэтому актуальна юридическая помощь. Большое количество организаций, готовы включиться в поддержку и по своему профилю оказывать помощь», – сказал руководитель организации.

«Хотим открыть детские уголки»

Динар Бариев отметил, что среди эвакуированных людей есть большое количество детей. «Основной упор “Молодая гвардия”, конечно, делает на них. Мы собираем детские книги, игрушки, принадлежности для рисования», – подчеркнул он.

Руководитель организации сообщил, что «молодогвардейцы» планируют открыть «детские уголки» в тех местах, где будут размещены в Татарстане прибывшие жители Донецкой и Луганской народных республик.

«Для нас важно, чтобы дети могли в игровой форме провести время и соответственно отвлечься» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы хотим открыть такие уголки, чтобы время детей, проведенное здесь, было максимально комфортным, потому что для них это стресс, и мы хотели бы их от этого оградить. У нас есть подобный опыт. Как общественная молодежная организация мы всегда уделяли большое внимание не только работе со студенчеством, но и молодежи более раннего возраста. Огромный опыт волонтерской работы у нас накопился во время пандемии», – рассказал он.

По его словам, детские уголки представители «Молодой гвардии» уже открывали в больницах. «Для нас важно, чтобы дети могли в игровой форме провести время и соответственно отвлечься», – заключил Бариев.