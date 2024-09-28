Цена удалений и эмоций: как «Ак Барс» чуть не упустил победу в Магнитогорске

«Ак Барс» набрал солидный ход

Вчерашняя победа над «Металлургом» позволила казанцам выйти на второе место Восточной конференции. После не самого убедительного старта подопечные Анвара Гатиятулина серьезно разыгрались. «Ак Барс» на протяжении вот уже пяти встреч идет без поражений. Да, конечно, в них казанский клуб боролся преимущественно с андердогами лиги. Однако в победах «Ак Барса» радует то, что команда обыгрывает соперника по-хоккейному, демонстрируя на льду яркое и эффектное выступление.

Звено Яшкин – Петан – Барабанов на данный момент входит в топ-5 самых результативных в КХЛ. Первая тройка казанцев кладет шайбы в каждом матче и по факту делает во многом успешный результат «Ак Барса». Но надо отдать должное «бело-зеленым» – в крайних встречах отлично проявляют себя и другие тройки. Стабильно хорошо показывает себя сочетание Семенова. В матче с «Магниткой» плюсик в копилку себе занесло и звено Кателевского. Забил первую шайбу «Ак Барса» во вчерашней игре, к слову, Егор Бабенко.

Напомним, нападающий в это межсезонье перешел из «Лады» на роль крайнего форварда в четвертую тройку. Но полноценно впечатлить Гатиятулина в первых встречах регулярки у хоккеиста не получилось. Как итог – Бабенко посадили в запас, а на его место в матчах домашней серии выходил 19-летний воспитанник казанского хоккея Радэль Замалтдинов.

Вчера Бабенко забросил первый гол за «Ак Барс», который эмоционально был для него, безусловно, важен. А как дальше будет проявлять себя нападающий – большая загадка. Ведь Замалтдинов по уровню как хоккеист точно не хуже.

Дисциплина казанцев оставляет желать лучшего?

В начале третьего периода казанцы имели преимущество в три шайбы. Тем не менее завершили встречу «барсы» со счетом 4:3. «Металлург» был хорош в заключительную десятиминутку матча и мог без труда перевести игру в овертайм.

Надежду уральцам на камбэк подопечные Гатиятулина подарили сами. Совершенно ненужные удаления Петана и Марченко при счете 4:2 позволили магнитогорцам приблизиться вплотную по счету к «Ак Барсу».

Неоднократно главный тренер казанцев отмечал на пресс-конференциях, что очень щепетильно и критично относится к ненужным удалениям как в своей, так и в чужой зоне. После матча с «Металлургом» наставник «Ак Барса» вновь порассуждал на тему дисциплины в команде.

«Заостряем внимание на том, что матч длится до финальной сирены. Возможно, что мы повели в счете, а после была потеря концентрации. Мы допустили ошибку, соперник забил гол, мы дали возможность вернуться, получили ненужные удаления. Каждая игра – это опыт. Мы получили достаточно информации, которую будем анализировать: где и в каких моментах нужно играть», – сказал Гатиятулин.

В «Ак Барсе» по-прежнему актуален вопрос первого номера в воротах

По завершении матча с «Металлургом» приз лучшего игрока (тюбетейку) в раздевалке «Ак Барса» получил Тимур Билялов. Для голкипера казанцев вчерашняя встреча имела солидный психологический подтекст.

Следующая игра у казанцев с «Автомобилистом» – лидером Восточной конференции. У «Ак Барса» по истечении восьми матчей все еще актуален вопрос первого номера. Билялов смазано начал регулярку, а Амир Мифтахов сумел на некоторое время застолбить за собой роль основного голкипера.

Но, справедливости ради, надо признать, что Тимур Билялов свои последние матчи тоже проводит весьма неплохо. Так что сейчас сходу даже сложно сказать, кто у «Ак Барса» будет стоять в воротах в Екатеринбурге.

«В матчах «Ак Барса» вратари играют поровну? У нас тандем. Сегодня решили, что играет Тимур. Проанализируем матч и примем решение на следующую игру», – сказал Гатиятулин.