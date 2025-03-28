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Экономика 28 марта 2025 12:07

Цена серебра впервые с 2012 года превысила $35 за унцию

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Стоимость серебра на бирже Comex в Нью-Йорке 27 марта впервые с октября 2012 года превысила $35,2 за унцию. К вечеру рост составил более 3,4%, и котировки продолжали двигаться вверх, сообщает Коммерсантъ.

Предыдущего пика металл достиг в сентябре 2023 года, когда его цена поднималась до $32,71 – это был рекордный уровень с декабря 2012 года.

Рост цен на серебро связан с подорожанием золота, которое накануне обновило исторический максимум. Фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже превышали $3100,44 за унцию, прибавив 1,57%.

#серебро #биржа
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