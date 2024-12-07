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Цена помидоров в Татарстане за неделю выросла на 16 рублей, огурцов — на 20
За неделю с 25 ноября по 1 декабря в Татарстане значительно увеличились цены на овощи. Так, свежие помидоры и огурцы подорожали более чем на 16 и 20 рублей соответственно — до 197,42 и 174,56 рубля за килограмм. Данными поделился Татарстанстат.
Кроме того, на 5,55%, до 39,58 рубля, увеличилась стоимость килограмма свеклы; на 4,93%, или до 36,27 рубля — белокочанной капусты; на 4,45%, или до 42,56 рубля — репчатого лука. Картофель, по данным на 2 декабря, стоил 42,15 рубля, что на 4,18% превышает показатели предыдущей недели, яблоки — 117,23 рубля — +4,63%, бананы — 159,48 рубля — +1,02%.
Стоимость яиц выросла на 1,58%, до 96,08 рубля, сыров — на 1,72%, до 726,1 рубля, творога — на 2,21%, до 425,45 рубля за килограмм, стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности — на 1,06%, до 96,73 рубля за литр. Из мясной продукции больше всего изменились цены на курятину (кроме окорочков) — на 1,82%, до 190,15 рубля.
В то же время на 1,2% подешевела морковь — до 30,77 рубля за килограмм, менее чем на 1% — макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, шлифованный рис, черный байховый чай, печенье, фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания, свинина (кроме бескостного мяса).
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