Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель

Впервые с 1 октября 2014 года стоимость нефти Brent превысила 96 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На 04.06 по московскому времени цена апрельских фьючерсов на нефть данной марки росла примерно на 0,9% (до 96,02). Мартовские фьючерсы на WTI выросли на более чем на 1,8% (до 94,82).

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков в беседе с РИА Новости отметчал, что, по его оценке, цены около 90 долларов за баррель — это уже докризисные показатели. Подобная ситуация не может не радовать производителей, однако для стабильных инвестиций в развитие проектов важнее устойчивость рынка черного золота, резюмировал Дюков.