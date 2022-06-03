Огурцы в Татарстане за неделю подешевели на 14%

За прошедшую неделю, с 20 по 27 мая, в Татарстане снизились цены на ряд продовольственных товаров. Такие данные приводит Татарстанстат.

Заметнее всего снизились цены на огурцы. За указанный период они подешевели на 14% — с 122 до 109 рублей за килограмм. Кроме того, на 10% уменьшилась цена на свежие помидоры — с 180 до 162 рублей за килограмм.

Капуста за указанный период подешевела на 4 рубля и теперь стоит 62,5 рубля за килограмм. Также на 5 рублей снизилась стоимость килограмма вареной колбасы — до 394 рублей. Свинина и курица подешевели на 1,5 рубля – до 281 и 165 рублей за килограмм соответственно.

Картофель же подорожал сильнее всего — на 6,5%, до 65 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на яблоки — на 1,2%, до 123 рублей за килограмм, на черный чай — на 1,5%, до 1061 рубля за килограмм и на творог — до 1,5%, до 352 рублей за килограмм.