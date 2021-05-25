«Цена на нефть восстановилась»: о чем говорил Минниханов с главами нефтяных компаний

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, на совещание были приглашены генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, помощник руководителя республики по нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, а также главы малых нефтяных компаний.

Открывая совещание, Рустам Минниханов отметил, что, по данным Минэнерго РФ, в первом квартале 2021 года в стране добыто порядка 125 млн тонн нефти. В Татарстане объем добычи превысил 8 млн 106 тыс. тонн, в том числе малыми нефтяными компаниями добыто 1 млн 718 тыс. тонн нефти.

«В первом квартале мы видели положительное воздействие нового соглашения ОПЕК+ на рынок. Цена нефтяной корзины ОПЕК вернулась к среднему докризисному уровню 2019 года – с февраля стабильно держится выше 60 долларов за баррель. С учетом текущей ситуации на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в начале апреля принято решение о постепенном ослаблении ограничений. За период с мая по июль увеличение добычи составит более 1,1 млн баррелей в сутки», – сказал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана также обозначил итоги промышленного производства первого квартала: в республике отмечено снижение основных макроэкономических показателей. Объем промышленного производства составил порядка 821 млрд рублей, индекс промышленного производства – 97,7%.

«Конечно, нефтяная промышленность занимает существенную долю в экономике Татарстана, и это отражается на наших показателях», – уточнил Минниханов.

О выполнении в первом квартале 2021 года малыми нефтяными компаниями требований промышленной и экологической безопасности доложил руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин. Он сообщил, что в госреестре опасных производственных объектов на сегодня находится 350 объектов, эксплуатируемых МНК. Из них 37 относятся к первому классу опасности. «Это те объекты, в отношении которых производится постоянный государственный надзор. Второй класс опасности – это надзорные мероприятия один раз в год, третий класс – не реже одного раза в три года», – пояснил Мубаракшин.

Спикер привел данные по итогам трех последних лет – он назвал количество проведенных проверок, количество выявленных нарушений и суммы штрафов. По словам Мубаракшина, намечена положительная тенденция к снижению числа нарушений.

Динамика аварийности и травматизма была приведена с 2013 года. Глава Управления Ростехнадзора по РТ напомнил, что 22 января 2021 года произошла авария с групповым несчастным случаем. На территории предприятия ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» погибли два работника предприятия и два работника подрядной организации получили тяжелые травмы. В настоящее время техническое расследование причин аварии продолжается, срок окончания работы комиссии – 3 июня. «Необходимо принять меры для исключения подобных ситуаций», – сказал Азат Мубаракшин.

За первый квартал текущего года Управлением Ростехнадзора по РТ проведено восемь проверок объектов первого класса опасности. Выявлено 98 нарушений обязательных требований промышленной безопасности, привлечены к ответственности семь должностных и три юридических лица.

Итоги работы малых нефтяных компаний Татарстана в первом квартале 2021 года представил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Нефтеконсорциум МНК» Олег Вышенский. Так, малыми нефтяными компаниями добыто 1 млн 718 тыс. тонн нефти, что выше установленного задания на 89 тыс. тонн. Удельный вес нефти, добытой малыми нефтяными компаниями, составил 21% от общего объема по республике. Установленные задания по добыче нефти выполнили 25 малых нефтяных компаний.

«За отчетный период малыми нефтяными компаниями пробурено 100 тыс. метров горных пород. Введено в эксплуатацию 90 новых скважин. В этом году компаниями запланировано пробурить 180 тыс. метров горных пород. На финансирование капитальных вложения направлено 3 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 9%», – доложил Вышенский.

По его словам, ряд малых нефтяных компаний использовали методы увеличения нефтеотдачи пластов. За счет этого и интенсификации притока нефти ими добыто 393 тыс. тонн нефти, или 23% от общего объема нефти.

Страны ОПЕК+ в январе приняли решение о снижении ограничений на мировую нефтедобычу до 7,1 млн баррелей в сутки в феврале и до 7,05 млн баррелей в сутки в марте. В мае страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем ослаблении сокращений на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне – на 350 тыс. баррелей в сутки и в июле на 441 тыс. баррелей в сутки.