Цена на нефть марки WTI побила рекорд, который держался 7 лет

Стоимость американской марки нефти WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные с торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent в 15:24 по московскому времени составляла 85,59 доллара за баррель.

Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее отмечали необходимость соблюдать осторожность при наращивании темпов добычи топлива. Эксперты считают, что именно эти высказывания и стали причиной резкого роста цен.

Из-за уменьшившегося во время пандемии коронавируса спроса на нефть, объединение ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. С августа 2021 года альянс снова увеличил добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

По данным Goldman Sachs, мировой спрос на этот вид топлива уже достиг 99 миллионов баррелей в сутки и должен вернуться к доковидному уровню в 100 миллионов в ближайшее время.